Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,80% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 985,33 pkt w czwartek, 07 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 1,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 046,80 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,63% i osiągnął poziom 8 160,21 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,54% do 29 200,48 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2445,40 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 386,93 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 170 spółek, 140 spadły, a 94 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews