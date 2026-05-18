Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,83% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 610,09 pkt w poniedziałek, 18 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,51% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 356,63 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,83% i osiągnął poziom 9 215,60 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,02% do 30 801,75 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1986,50 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 186,79 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 160 spółek, 159 spadły, a 82 nie zmieniły się.

