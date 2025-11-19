Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,85% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 956,75 pkt w środę, 19 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 1,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 230,88 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,36% i osiągnął poziom 7 933,50 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,59% do 29 092,69 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1763,48 mln zł; największe zostały zanotowane przez ZABKA GROUP (SOCIÉTÉ ANONYME) – 224,47 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 200 spółek, 103 spadły, a 99 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews