Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 901,08 pkt w środę, 15 października.

Indeks WIG wzrósł o 1,95% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 729,37 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 2,25% i osiągnął poziom 7 899,42 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,67% do 29 666,41 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2345,01 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 354,00 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 197 spółek, 122 spadły, a 83 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews