Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,03% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 041,52 pkt we wtorek, 28 października.

Indeks WIG wzrósł o 1,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 113 459,04 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,01% i osiągnął poziom 8 205,25 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,37% do 29 782,07 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2393,23 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 450,20 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 159 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews