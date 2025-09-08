Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 862,51 pkt w poniedziałek, 08 września.

Indeks WIG wzrósł o 1,86% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 523,29 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,51% i osiągnął poziom 8 052,58 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,40% do 29 960,92 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1321,31 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 185,73 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 189 spółek, 128 spadły, a 85 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews