Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 359,96 pkt we wtorek, 17 marca.

Indeks WIG wzrósł o 2,20% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 123 591,03 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 3,13% i osiągnął poziom 8 623,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,83% do 30 485,61 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2333,53 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 445,97 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 186 spółek, 131 spadły, a 82 nie zmieniły się.

