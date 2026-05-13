Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 592,36 pkt w środę, 13 maja.

Indeks WIG wzrósł o 1,71% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 132 379,20 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,21% i osiągnął poziom 9 053,59 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,36% do 30 833,80 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2209,51 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 496,71 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 145 spółek, 180 spadły, a 76 nie zmieniły się.

