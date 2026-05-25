Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,16% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 719,68 pkt w poniedziałek, 25 maja.

Indeks WIG wzrósł o 2,02% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 137 858,16 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,92% i osiągnął poziom 9 662,54 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,82% do 31 895,62 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1502,90 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 114,61 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 187 spółek, 140 spadły, a 74 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews