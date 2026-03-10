Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,16% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 327,28 pkt we wtorek, 10 marca.

Indeks WIG wzrósł o 1,89% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 122 601,68 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,23% i osiągnął poziom 8 578,78 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,99% do 30 686,76 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2294,52 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 322,15 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 213 spółek, 98 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews