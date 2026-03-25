Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,19% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 312,41 pkt w środę, 25 marca.

Indeks WIG wzrósł o 1,95% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 121 194,03 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,27% i osiągnął poziom 8 298,55 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,28% do 29 515,40 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2113,57 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 339,75 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 205 spółek, 114 spadły, a 80 nie zmieniły się.

