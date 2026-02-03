Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,29% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 441,06 pkt we wtorek, 03 lutego.

Indeks WIG wzrósł o 1,91% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 127 479,98 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,09% i osiągnął poziom 9 143,90 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,67% do 31 731,14 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 4038,71 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 766,97 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 166 spółek, 164 spadły, a 69 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews