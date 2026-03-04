Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,66% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 335,75 pkt w środę, 04 marca.

Indeks WIG wzrósł o 2,44% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 123 047,41 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,84% i osiągnął poziom 8 663,74 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 2,36% do 30 593,72 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2616,78 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 388,96 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 244 spółek, 80 spadły, a 76 nie zmieniły się.

