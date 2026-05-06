Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 2,83% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 629,57 pkt w środę, 06 maja.

Indeks WIG wzrósł o 2,56% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 387,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 1,75% i osiągnął poziom 9 261,74 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,57% do 31 200,46 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2912,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 457,18 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 198 spółek, 125 spadły, a 78 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews