Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 3,85% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 548,28 pkt w środę, 08 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 3,59% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 129 557,92 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 3,22% i osiągnął poziom 8 909,90 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,28% do 30 131,20 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2843,96 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 342,52 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 223 spółek, 105 spadły, a 71 nie zmieniły się.

