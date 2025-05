Pomimo krótkoterminowej niepewności na rynkach istnieje szereg czynników sprawiających, że w średnim i długim okresie indeksy na GPW mogą odnotowywać dalsze wzrosty, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.

„W kwietniu rynki odnotowały ekstremalną zmienność, odzwierciedlając chaotyczną komunikację Białego Domu i nieprzewidywalność polityki Donalda Trumpa. Pomimo panującej niepewności nasz rynek pokazał swoją siłę, ostatecznie wynosząc indeks WIG do historycznego poziomu 100 000 punktów. Jest to potwierdzeniem, trwającej od października 2022 roku, hossy na GPW. Warto przypomnieć, że indeks WIG notowany jest od 16 kwietnia 1991 roku, a jego poziom referencyjny to 1 000 punktów. Od tego czasu do swojego rekordu zyskał więc ponad 9 900%, co przekłada się na średnioroczny wskaźnik wzrostu na poziomie 14,5%. Ta statystyka jest idealnym dowodem na zasadność inwestowania długoterminowego” – napisał Siwek w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Pomimo krótkoterminowej niepewności co do rezultatów negocjacji handlowych, kształtu potencjalnego rozejmu na Ukrainie czy wyniku wyborów prezydenckich w Polsce w średnim i długim terminie Skarbiec TFI pozostaje optymistyczni co do perspektyw wzrostu lokalnych indeksów, podkreślił.

„Zapowiadany europejski wzrost wydatków na zbrojenia oraz potencjalne ograniczenia w zielonym ładzie, które mają wspomóc przemysł starego kontynentu, wpływają na pozytywny sentyment do naszego regionu. Płynące do Polski pieniądze z KPO i dobra sytuacja konsumenta przekładać się powinna na dalszy wzrost wyników notowanych spółek. Atrakcyjne poziomy wycen i oczekiwane najwyższe w historii dywidendy są kolejnymi argumentami za utrzymywaniem ekspozycji na polski rynek akcji” – stwierdził zarządzający.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews