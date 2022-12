Sentyment na indeksach spadł po tym, jak Wall Street ze strachem przyjęło wzrostową rewizję PKB Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że w otoczeniu jastrzębiego Fedu, dla indeksów wciąż 'źle znaczy dobrze’, a 'dobrze znaczy źle’. Inwestorzy pozbywają się dziś aktywów ryzyka w obawie przed tym, że bijący oczekiwania wzrost gospodarczy, przy wciąż mocnym rynku pracy wleje jeszcze więcej 'jastrzębiego’ paliwa do baku Fedu i utwierdzi bankierów w przekonaniu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych zniesie nawet bardzo restrykcyjny cykl podwyżek stóp procentowych. Święty Mikołaj nie zagościł na Wall Street zbyt długo.

Rewizja PKB USA za III kwartał wyniosła 3,2% w tempie annualizowanym przy 2,9% poprzednio i oczekiwaniach, które nie dostrzegały możliwości zmiany. Na froncie danych z rynku pracy poznaliśmy dane dotyczące wniosków o zasiłek, które na niekorzyść byków pokazały, że rynek pracy jest nadal mocny. Wnioski wyniosły 216 tys. wobec 214 tys. poprzednio przy czym liczba wniosków kontynuowanych zaliczyła spadek od zrewidowanego w górę poprzedniego poziomu. Choć dane budzą obawy możemy spodziewać się jednak, że tak długo jak długo inflacja będzie spadać w zadowalający sposób i zachowa dynamikę z poprzednich dwóch odczytów Fed nie będzie miał istotnego powodu by przybierać bardziej jastrzębią pozę. Z drugiej strony jednak wiceprezes EBC, Luis de Guindos informował dziś, że rynki potencjalnie nie doceniają scenariusza, w którym inflacja utrzyma się na niezmiennie wysokich poziomach. W takim scenariuszu istotnie banki centralne byłyby zmuszone do powrotu ekstremalnie jastrzębiej polityki monetarnej. Bank Centralny Turcji utrzymał dziś stopy na niezmiennym poziomie 9% i poinformował o spodziewanym spowolnieniu gospodarczym w 2023 roku.

Amerykańskie indeksy kontynuują dziś spadki, S&P 500 traci 1,78% wobec 1,36% spadków Dow Jones i olbrzymiej 2,86% wyprzedaży na NASDAQ. Amerykańska branża motoryzacyjna znalazła się dziś pod presją wobec kolejnej wyprzedaży Tesli, która cofnęła się do poziomów z sierpnia 2020 roku. Wyprzedaż pogłębiają też pozostali producenci aut elektrycznych, Rivian i Lucid ponieważ drożejąca energia i wysokie stopy procentowe mogą skutecznie odbić się na popycie w 2023, co skłania inwestorów i analityków do obniżenia oczekiwań od producentów 'elektryków’. Na rynku europejskim DAX tracił dziś 1,36%. Lepiej od indeksowej średniej radziły sobie akcje największego niemieckiego koncernu obronnego, Rheinmetall, który poinformował o naprawie wozów bojowych piechoty typu Puma, których zakupy niemiecka armia wstrzymała po identyfikacji problemów technicznych w czasie ćwiczeń. Na rynku polskim świetnie radziły sobie akcje mBanku, Asseco Kruk. Traciły walory KGHM. Ostatecznie WIG 20 zamknął sesje 0,34% niżej.

Źródło: XTB / Eryk Szmyd