Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,2% r/r w listopadzie br. wobec 2,1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. W ujęciu miesięcznym inflacja spadła o 0,3%.

„Biorąc pod uwagę główne składniki inflacji w strefie euro, oczekuje się, że usługi odnotują najwyższą roczną stopę inflacji w listopadzie (3,5% w porównaniu z 3,4% w październiku), a następnie żywność, alkohol i tytoń (2,5%, stabilnie w porównaniu z październikiem), dobra przemysłowe z wyłączeniem energii (0,6%, stabilnie w porównaniu z październikiem) oraz energia (-0,5% w porównaniu z -0,9% w październiku)” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 2,1% r/r.

Źródło: ISBnews