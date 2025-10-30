ING Bank Śląski odnotował 1 112 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1 102 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 192 mln zł wobec 2 260 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 598 mln zł wobec 582 mln zł rok wcześniej.

„W minionym kwartale zanotowaliśmy wzrost podstawowych danych dotyczących naszej działalności. Zwiększyliśmy liczbę klientów detalicznych o 135 tys. do blisko 4,7 mln, a klientów korporacyjnych o 18 tys. r/r do ok. 590 tys. Osiągnęliśmy wzrost portfela kredytowego o 7% oraz dalszy przyrost depozytów klientów o 10%, a funduszy inwestycyjnych o 33%. W hipotekach mamy absolutny rekord. W trzecim kwartale osiągnęliśmy 5 mld zł w nowej sprzedaży. To o 46% więcej w ujęciu rok do roku. Dzięki tym wynikom zajęliśmy 2-gie miejsce na rynku z udziałem na poziomie blisko 18%. Jednocześnie osiągnęliśmy również najwyższą w naszej historii kwartalną sprzedaż kredytów gotówkowych, która wzrosła 26% r/r. Po stronie kredytów dla podmiotów korporacyjnych wzrost jest mniej widoczny, ale był on odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce i przedłużającego się oczekiwania na zwiększenie poziomu inwestycji” – powiedział prezes Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.



Aktywa razem banku wyniosły 283,00 mld zł na koniec III kw. 2025 r. wobec 260,36 mld zł na koniec poprzedniego roku.



W I-III kw. 2025 r. bank miał 3 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3 060 mln zł zysku rok wcześniej.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach są następujące:

– dochody ogółem wzrosły o 5% do 8 797 mln zł,

– koszty ogółem wzrosły o 9% do 3 304 mln zł,

– zysk brutto wzrósł o 8% do 4 247 mln zł,

– zysk netto wzrósł o 7% do 3 261 mln zł,

– wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 44,3% w porównaniu z 42,6% w analogicznym okresie ub. r.,

– łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,85% w porównaniu z 14,98% w analogicznym okresie ub. r.,

– zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 21,0% w porównaniu z 20,5% w analogicznym okresie ub. r., wymieniono w materiale.

Ponadto bank zwrócił uwagę na następujące wielkości:

– liczba klientów bankowości detalicznej 4,68 mln (wzrost o 135 tys. r/r), w tym 2,35 mln klientów primary (wzrost o 102 tys. r/r),

– liczba klientów bankowości korporacyjnej 589 tys. (wzrost 18,0 tys. r/r), z czego 464 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 14,2 tys. r/r), 122,0 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 4,0 tys. r/r), 3,2 tys. to klienci strategiczni (spadek o 0,23 tys. r/r),

– wzrost wartości kredytów o 7% do 177,1 mld zł,

– wzrost wartości depozytów o 10% do 230,2 mld zł,

– fundusze inwestycyjne – wzrost o 33% do 22,6 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 3 261 mln zł wobec 3 060 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews