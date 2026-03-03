Zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o przedłożeniu walnemu zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 3 474,97 mln zł z zysku wypracowanego w 2025 r., co stanowi 75% jednostkowego i skonsolidowanego zysku za ten okres, podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 26,71 zł brutto. Zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na 22 kwietnia, a terminu wypłaty na 27 kwietnia br.

„Wysokość proponowanej dywidendy jest zgodna z wcześniejszą intencją zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2025, która została przedstawiona […] 10 lutego 2026 roku. Jednocześnie bank informuje, że w dniu 2 marca 2026 roku otrzymał indywidualne zalecenie dywidendowe Komisji Nadzoru Finansowego na 2026 rok, […] potwierdzające możliwość wypłaty takiej dywidendy” – czytamy w komunikacie.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 282 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews