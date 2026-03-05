ING BSK odnotował 4 633 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 4 369 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 8 871 mln zł wobec 8 725 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 359 mln zł wobec 2 294 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec 2025 r. wobec 260,36 mld zł na koniec 2025 r.

„Na koniec grudnia 2025 roku ING Bank Śląski osiągnął 4 633 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 20,8% [20,4% w 2024 r.]. Osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe oparte na wzroście liczby klientów, depozytów, kredytów oraz produktów inwestycyjnych. Portfel kredytowy i baza depozytowa zwiększyły się odpowiednio o 8% i 7%. Jednocześnie liczba klientów detalicznych osiągnęła 4,7 mln, a klientów bankowości korporacyjnej blisko 600 tys.” – napisał prezes Michał Bolesławski w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„W minionym roku osiągnęliśmy też rekordowe 19,2 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych, co oznacza wzrost o 32% i daje nam drugie miejsce na rynku. Dobry wynik osiągnęliśmy w segmencie kredytów konsumpcyjnych – nowa sprzedaż wzrosła o ponad 19% do 6,9 mld zł. W 2025 roku byliśmy też aktywni na rynku korporacyjnym. Wartość kredytów w tym obszarze przyrosła o 5% r/r, co przełożyło się na umocnienie udziału rynkowego do poziomu 11,9%. Te dane potwierdzają naszą silną pozycję konkurencyjną. Jestem przekonany, że nasz bank jest odpowiednio przygotowany na wyzwania jakie przyniesie przyszłość. Dalsza ekspansja na konkurencyjnym rynku będzie możliwa dzięki utrzymaniu innowacyjnego charakteru naszej organizacji, która potrafi przełożyć rosnące wymagania klientów na nowoczesne i niezawodne procesy oraz najwyższą jakość obsługi” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 4 633 mln zł wobec 4 369 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews