Innova Capital ogłosiła sprzedaż wszystkich posiadanych udziałów w spółce Pekaes, będącej operatorem logistycznym, na rzecz francuskiej spółki Geodis, podała Innova. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

„Od momentu wejścia Innova Capital do spółki pod koniec 2015 roku, odnotował znaczący wzrost wartości. Dzięki korzyściom skali oraz zwiększaniu efektywności, wskaźnik EBITDA spółki wzrósł w tym okresie o ponad 100%. Skoncentrowano się na rozwoju kluczowej dla spółki dystrybucji ładunków drobnicowych (LTL) oraz na zwiększeniu przychodów z transportu intermodalnego, które w obydwu przypadkach od momentu wejścia funduszu, podwoiły się” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Pekaes rozwija się dzięki silnej pozycji rynkowej, z blisko 5 mln miejsc paletowych przewożonymi w sieci drobnicowej w ciągu roku. Ponadto, stały wzrost wolumenu przewozów drobnicowych na poziomie 13% (średnia roczna stopa wzrostu w latach 2015-2020) potwierdza dobre perspektywy spółki na przyszłość, podkreślono.

„Sukces transformacji biznesowej Pekaes oraz imponująca ekspansja spółki na polskim i międzynarodowym rynku logistycznym, która wzbudziła zainteresowanie Geodis, nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy zespołu Innova Capital i kierownictwa spółki. Jestem im bardzo wdzięczny za zaangażowanie oraz inicjatywę. Wspólnie zbudowaliśmy operatora logistycznego ‚wagi ciężkiej’, a o jego sile i odporności świadczy m.in. to, jak dobrze firma radzi sobie z pandemią Covid-19, mającą znikomy wpływ na bieżące wyniki” – powiedział senior partner w Innova Capital Krzysztof Kulig, cytowany w komunikacie.

„Przejęcie jest dużym krokiem w kierunku konsolidacji obecności Geodis w regionie, który uważamy za strategiczny dla rozwoju naszej grupy. Pekaes ma doskonały zasięg geograficzny działalności, a zespół firmy jest wysoko ceniony za jego profesjonalizm. Uzupełniające się portfele klientów i połączone kompetencje pozwolą nam zaoferować polskim firmom szeroki zakres usług międzynarodowych. Nasi klienci będą mogli skorzystać z doświadczenia Pekaes w Polsce, która jest trzecim największym rynkiem logistycznym w Europie. Cieszymy się, że możemy powitać wszystkich pracowników i kierownictwo Pekaes w rodzinie Geodis” – dodała dyrektor generalna Geodis Marie-Christine Lombard.

Prezes Pekaes Maciej Bachman ocenił, że w ciągu ostatnich pięciu lat spółka rozwijała się bardzo dynamicznie i wdrożyła przygotowany na ten okres program strategiczny.

„Osiągnęliśmy cele wyznaczone na lata 2016-2020, a w naszym długoterminowym planie rozwoju postawiliśmy sobie za cel połączenie siły naszej organizacji z międzynarodowym inwestorem strategicznym. Geodis, jako globalny operator usług logistycznych, jest dla nas idealnym partnerem. Jesteśmy dumni, że wiodąca światowa firma logistyczna tak pozytywnie oceniła nasze osiągnięcia biznesowe, organizację naszych firm, a także potencjał i możliwości rozwoju w nadchodzących latach” – powiedział Bachman.

Firma posiada jedną z najbardziej efektywnych sieci drobnicowych w Polsce, zbudowaną z 20 krajowych terminali dystrybucyjnych. Zarządza również siecią 6 magazynów logistycznych, 1 kontenerowym terminalem kolejowym, 2 kolejowymi terminalami do przeładunku materiałów sypkich, 3 biurami spedycji morskiej i lotniczej, 2 biurami obsługującymi przeprawy promowe oraz 7 agencjami celnymi, zatrudniając ponad 1 200 pracowników.

Innova Capital jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln euro w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu.

Źródło: ISBnews