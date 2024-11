InPost odnotował 254,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 250,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 413,7 mln zł wobec 331,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 852,7 mln zł wobec 639,4 mln zł zysku rok wcześniej.

„Znaczący wzrost skorygowanej EBITDA: Skorygowana EBITDA Grupy osiągnęła 852,7 mln zł w III kwartale 2024 r., co stanowi wzrost o 33% r/r. Skorygowana marża EBITDA osiągnęła poziom 33,6%, co oznacza wzrost o 270 punktów bazowych w porównaniu do III kwartału 2023 roku. Wzrost EBITDA wynikał głównie z międzynarodowej części działalności” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 530,8 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 2 063,2 mln zł rok wcześniej.

„Silny wzrost przychodów: Grupa odnotowała kolejny kwartał znacznego wzrostu przychodów, osiągając poziom 2,54 mld zł i odnotowując poprawę o 23% r/r (25% bez uwzględnienia efektu zmiany kursów walut). Szczególnie dobre wyniki odnotowano w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a także w segmencie B2C na rynkach Mondial Relay” – podano także.

Grupa podkreśliła też dynamiczny wzrost wolumenu. Wolumen paczek Grupy w III kwartale 2024 r. osiągnął 262,5 mln, co stanowi znaczący wzrost o 25% r/r. Przyczyniły się do tego zarówno rynek polski, jak i rynki zagraniczne – odnotowując wzrosty r/r odpowiednio o 21% i 32%. Wzrost wolumenu w Polsce był powyżej dynamiki rynku, przy zachowaniu wysokich marż: w Polsce w III kwartale 2024 r. wolumen InPost wyniósł 170 mln paczek, co oznacza wzrost o 21% r/r, czyli znacznie powyżej wzrostu rynku e-commerce.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. wyniosły 986 mln zł (+40% r/r), z czego około 70% przeznaczono na rozbudowę sieci urządzeń Paczkomat, głównie na rynkach międzynarodowych. Wskaźnik nakładów inwestycyjnych do przychodów wzrósł do 13% z 11% w ubiegłym roku. InPost kontynuował rozwój sieci w Polsce i na koniec III kwartału miał 24 340 maszyn (+15% r/r), przy czym od początku roku przybyło ich 2 370. Ciągła ekspansja doprowadziła do zwiększenia liczby użytkowników maszyn Paczkomat, która na koniec kwartału wyniosła 18,9 mln. Natomiast aplikacja InPost Mobile miała na koniec kwartału 13,1 mln użytkowników.

„Mondial Relay osiąga dobre wyniki w segmencie B2C i C2C przy jednoczesnej dalszej poprawie rentowności: Wolumen paczek Mondial Relay w III kwartale 2024 r. wyniósł 62,3 mln (+17% r/r), głównie dzięki dalszemu dynamicznemu wzrostowi w segmencie B2C (+24% r/r), podczas gdy C2C był wyjątkowo silny (10% r/r). Skorygowana marża EBITDA Mondial Relay poprawiła się do 15% z 10% rok wcześniej dzięki skali, efektowi miksu produktów i usprawnieniom operacyjnym. III kwartał 2024 r. był kolejnym kwartałem dla Mondial Relay, w którym dostawy do maszyn Paczkomat były głównym motorem rozwoju – wzrost wyniósł prawie 100%. Dostawy do APM stanowią obecnie prawie 30% całkowitego wolumenu Mondial Relay, w porównaniu z 17% rok temu. Mondial Relay konsekwentnie koncentruje się na budowaniu skali – na koniec trzeciego kwartału 2024 r. liczba punktów OOH przekroczyła 30 000, co stanowi wzrost o 23% r/r. Sieć APM wzrosła o 81% r/r, obejmując obecnie ponad 8 200 urządzeń” – czytamy dalej.

Ponadto Wielka Brytania i Włochy odnotowują rekordowe wyniki. W III kwartale 2024 r. segment w Wielkiej Brytanii i we Włoszech z powodzeniem dostarczył 30 milionów paczek – to rekordowo wysoki wynik kwartalny. Oba rynki odnotowały kolejny zyskowny kwartał na poziomie skorygowanej EBITDA. Dla całego segmentu skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii poziom 39,8 mln zł w III kwartale 2024 r. (marża skorygowanej EBITDA 12,5%), w porównaniu ze stratą w wysokości 7,3 mln zł rok wcześniej. W III kwartale 2024 r. wolumen przesyłek w Wielkiej Brytanii znacznie przyspieszył, rosnąc o 88% r/r i osiągając 25,1 mln. Przychody InPost na rynku brytyjskim podwoiły się, sięgając 253,8 mln zł w III kwartale 2024 r., co stanowi rekordowo wysoki kwartalny przychód. Sieć InPost w Wielkiej Brytanii powiększyła się do ponad 11 800 punktów OOH, co stanowi znaczący wzrost o 72% r/r. We Włoszech wolumen paczek wzrósł do 5 mln (+47% r/r) w III kwartale 2024 r., a przychody osiągnęły 63,7 mln zł, co stanowi wzrost o 46% rok do roku. Wzrost ten był napędzany zarówno przez segment B2C, jak i C2C. Sieć OOH we Włoszech powiększyła się do ponad 8 000 punktów (+53% r/r), w tym 2 800 APM, wymienił InPost.

„Miniony kwartał był kolejnym okresem realizacji strategii Grupy InPost, która zakłada wzrost na wszystkich kluczowych rynkach. Aż o ¼ zwiększyliśmy wolumeny obsłużonych przesyłek w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku. Przyspieszony został także rozwój sieci maszyn Paczkomat, która w ostatnim kwartale powiększyła się o rekordową liczbę 3 000 nowych urządzeń, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aż o ponad 10 000 – co oznacza, że liczba maszyn InPost w Europie r/r wzrosła aż o 1/3 – to nasz dotychczasowy rekord” – powiedział prezes i założyciel Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

„Grupa nadal umacnia swoją pozycję lidera w Polsce, cały czas rosnąc szybciej niż rynek, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich marż – co udało się osiągnąć pomimo zaostrzającej się konkurencji. Przyspieszyliśmy nasze inwestycje w IT i logistykę – na początku października otworzyliśmy największe i najnowocześniejsze centrum logistyczne w Polsce, gdzie na powierzchni 36 tysięcy m2 InPost będzie mógł sortować nawet ponad 1 milion paczek dziennie. Także Mondial Relay odnotował świetne wyniki, z dwucyfrowym wzrostem wolumenu i znacznym wzrostem skorygowanej EBITDA, napędzanym przez zamówienia w segmencie B2C, jak i C2C. W Wielkiej Brytanii Grupa osiągnęła rekordowo wysokie wolumeny i wysokie marże. Niedawne przejęcie firmy Menzies pozwala w pełni kontrolować logistykę w UK i rozwijać naszą ofertę dostaw B2C następnego dnia. Zbliżając się do kluczowego dla branży logistycznej peaku w czwartym kwartale, Grupa InPost skupia się, aby nadal oferować najwyższy na rynku standard usług, przy dynamicznie rosnących wolumenach” – dodał.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 847,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 494,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 565,9 mln zł w porównaniu z 6 184,9 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 2 500,1 mln zł wobec 1 886,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

InPost osiągnął dodatnie wolne przepływy pieniężne w wysokości 578,9 mln zł na poziomie Grupy w pierwszych 9 miesiącach 2024 roku. Dźwignia finansowa netto Grupy spadła do 1,9x na koniec III kwartału 2024 r. – z 2,2x na koniec 2023 r.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce, założona w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews