InPost wypracował 14,7 mld zł przychodów i 4,1 mld zł skorygowanego zysku EBITDA w 2025 r. co oznacza wzrosty o odpowiednio 34% i 12% r/r, podała spółka. W samym IV kw. przychody Grupy osiągnęły 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 32,6% r/r, a skorygowana EBITDA 1,1 mld zł (-3,9% r/r), co odzwierciedla tymczasową presję na marże spowodowaną kosztami integracji z Yodel w Wielkiej Brytanii.

„Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, zakończyła zarówno IV kwartał, jak i cały rok 2025 z mocnymi wynikami operacyjnymi i finansowymi. Firma obsłużyła rekordową ilość przesyłek oraz zanotowała wzrost przychodów o ponad 1/3, co było możliwe dzięki ekspansji sieci oraz integracji niedawnych strategicznych przejęć. W czwartym kwartale 2025 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano imponujące zwiększenie wolumenu o 240%, co przełożyło się na ponad 130% wzrostu przychodów. Tymczasem w Eurozone, gdzie InPost konsekwentnie poszerza swoją aktywność, przychody w czwartym kwartale wzrosły o 21,6%, natomiast w Polsce o 12,1%, osiągając ponad 2 mld zł przychodu” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2025 r. wolumen przesyłek wyniósł 1,4 mld (+25% r/r), wydatki inwestycyjne 1,8 mld zł (+31% r/r), a liczba maszyn Paczkomat na koniec okresu 61 196 (+30% r/r).

„Rok 2025 był dla InPost kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno pod względem wolumenu, jak i przychodów. Umocniliśmy pozycję lidera na europejskim rynku, jednocześnie integrując nowo przejęte spółki oraz kontynuując inwestycje w naszą sieć, technologię i działalność operacyjną. Nasze działania po raz kolejny potwierdzają siłę, skuteczność i odporność wdrożonego przez nas modelu dostaw out-of-home, który zdobył zaufanie milionów konsumentów i tysięcy sprzedawców” – skomentował prezes i założyciel Rafał Brzoska.

„W Polsce, naszym najbardziej rozwiniętym rynku, utrzymujemy status ulubionej marki klientów. To niezmiennie przekłada się na ich zaangażowanie w korzystanie z usług Grupy. Dzięki intensyfikacji działań zwiększamy również obecność na kontynencie, maszyny Paczkomat szybko zdobywają popularność jako preferowany wybór dostawy, a Mondial Relay umacnia swoją pozycję jako ceniona marka w Europie. Natomiast po integracji z Yodel inwestycje w Wielkiej Brytanii koncentrują się na rozszerzeniu i transformacji planowanych przedsięwzięć oraz na restrukturyzacji, mającej na celu poprawę efektywności, podniesienie jakości usług oraz długoterminowe zwiększenie rentowności. Ponadto intensywnie rozwijamy naszą sieć maszyn Paczkomat, zmieniając sposób, w jaki konsumenci podchodzą do dostaw” – dodał.

W podsumowaniu IV kwartału spółka zwróciła uwagę na:

– Rekordowy wolumen przesyłek i wzrost udziału w rynku: InPost dostarczył 417,6 miliona przesyłek w IV kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 30% r/r, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału w rynku. Największy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii (+240% r/r), na co wpłynęła integracja z Yodel, oraz w Eurozone (+23% r/r). W Polsce wolumen wzrósł o +5% r/r.

– Rekordowy wzrost przychodów: Przychody Grupy osiągnęły 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 32,6% r/r, wsparty integracją przejętych w 2025 spółek. Firma zarejestrowała najwyższą dynamikę zysków w Wielkiej Brytanii (+132,3% r/r), a następnie w Eurozone (+21,6% r/r) i Polsce (+12,1% r/r).

– Wpływ integracji na skorygowaną EBITDA: Skorygowana EBITDA za IV kwartał wyniosła 1,1 mld zł (-3,9% r/r), co odzwierciedla tymczasową presję na marże spowodowaną kosztami integracji z Yodel w Wielkiej Brytanii. W skali całego roku wzrosła o 12,3% r/r, osiągając 4,1 mld zł.

– Dynamiczna rozbudowa sieci: InPost zwiększył liczbę automatów paczkowych o 14,2 tysiąca, rozbudowując sieć out-of-home do 94 536 punktów, z czego 61 196 stanowią maszyny Paczkomat, co umocniło Grupę na pozycji lidera sieci APM w Europie.

– Zwiększone inwestycje na rzecz długoterminowego wzrostu: Roczne wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 31%. Niemal 70% tych wydatków przeznaczono na rozbudowę europejskiej sieci automatów paczkowych, a pozostałe środki zainwestowano w projekty związane z IT oraz rozwój technologii opartej na sztucznej inteligencji.

– Wpływ integracji na przepływy pieniężne (FCF): Polska wygenerowała 1,6 mld zł dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w 2025 roku, co stanowiło 46% skorygowanej EBITDA osiągniętej w Polsce. Na rynkach międzynarodowych wolne przepływy pieniężne były ujemne, wyniosły -1,4 mld zł, co jest wynikiem kosztów związanych z integracją przejętych przez Grupę InPost podmiotów oraz zwiększonymi wydatkami na rozbudowę sieci. W rezultacie, Grupa osiągnęła FCF na poziomie 84,1 mln zł, co stanowi niższy wynik niż w poprzednim roku, głównie z powodu zwiększonych inwestycji.

– Zwiększenie poziomu zadłużenia w wyniku integracji: Wskaźnik zadłużenia netto osiągnął poziom 2,2x, utrzymując się na stabilnym poziomie mimo strategicznych przejęć oraz znaczących inwestycji w rozwój sieci i operacji logistycznych.

W segmentach geograficznych w IV kw. spółka miała następujące wyniki:

– Polska – znaczący wzrost przychodów: Przychody w Polsce zwiększyły się o 12,1% r/r, wspierane przez wzrost wolumenu wśród kluczowych sprzedawców oraz międzynarodowych platformach handlowych. Korzystna zmiana w strukturze wolumenu, w połączeniu z dyscypliną w kontroli kosztów SG&A, doprowadziła do poprawy skorygowanej marży EBITDA, która wzrosła do 49,5% (wzrost o 170 bps r/r).

– Eurozone – silne i stabilne wyniki sprzedażowe: Wolumeny w Eurozone wzrosły o 23% r/r, osiągając 104,8 miliona, napędzane przez znaczący wzrost w segmencie B2C (+60% r/r) oraz wzrost dostaw do automatów paczkowych. Skorygowana EBITDA wzrosła o 20,1% r/r do 208,7 mln zł, przy zachowaniu stabilnej marży na poziomie 17,1%.

– Wielka Brytania – presja na wyniki finansowe: Wolumen przesyłek w Wielkiej Brytanii wzrósł ponad trzykrotnie r/r, wspierany przez konsolidację Yodel. Skorygowana EBITDA była ujemna w tym kwartale, co odzwierciedlało decyzje o priorytetowym traktowaniu jakości usług ponad krótkoterminową optymalizację kosztów oraz wolumen.

W całym 2025 roku InPost umocnił swoją pozycję na polskim rynku, zwiększając wolumen przesyłek o 8% r/r do 763,1 mln. Przychody wzrosły o 10,9% r/r, osiągając 7 177,2 mln zł, podczas gdy skorygowana EBITDA wyniosła 3 515,3 mln zł z marżą 49%. W ubiegłym roku Polska wciąż odgrywała kluczową rolę jako główne źródło zysków dla Grupy, z FCF na poziomie 1 627,3 mln zł.

W Eurozone odnotował dynamiczny rozwój, obsługując 339,5 mln przesyłek, co przełożyło się na 17% wzrostu r/r. Przychody zwiększyły się o 19,9% r/r, osiągając 3 970,7 mln zł, a skorygowana EBITDA poprawiła się o 24,6% r/r, sięgając 615,2 mln zł. Ten rezultat był możliwy dzięki rosnącemu popytowi B2C oraz zwiększonej liczbie wysyłek do maszyn paczkowych. Rozbudowa sieci OOH objęła ponad 43 200 lokalizacji, w tym 19 310 automatów (+55% r/r). Francja nadal dominowała pod względem wolumenu przesyłek, podczas gdy Iberia i Włochy wyróżniły się najszybszym tempem wzrostu.

Z kolei w Wielkiej Brytanii odnotowano w 2025 roku rekordowy wzrost wolumenu przesyłek, osiągając 262,1 mln, co stanowiło wzrost na poziomie 181% r/r. Dzięki konsolidacji Yodel oraz silnemu wzrostowi B2C, przychody osiągnęły 3 563,3 mln zł (+207,2% r/r). Szybko rozwijająca się sieć OOH osiągnęła ponad 19 200 punktów (+59% r/r), z czego 13 721 stanowią maszyny Paczkomat (+48% r/r). Skorygowana EBITDA była ujemna w tym kwartale, co odzwierciedlało wyższe koszty w segmencie przesyłek, wprowadzenie limitów wolumenowych dla wybranych merchantów, tymczasową przerwę w procesie restrukturyzacji oraz świadome priorytetowe traktowanie jakości usług ponad krótkoterminową optymalizację kosztów, szczególnie w okresie szczytu paczkowego.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

