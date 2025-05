InPost oczekuje wzrostu skorygowanej EBITDA o 20-25%, a przychodów – o 30-40% w 2025 r., podała spółka. W końcu marca oczekiwania te wynosiły odpowiednio: od niskich do średnich dwudziestu procent dla skorygowanej EBITDA oraz od wysokich kilkunastu procent do niskich dwudziestu procent dla przychodów, podała spółka.

„InPost oczekuje zwiększenia swojego udziału na wszystkich rynkach, a wolumen Grupy rok do roku wzrośnie na poziomie wysokich dwudziestu kilku procent” – czytamy w komunikacie.

Wolumen przesyłek za rok 2024 wyniósł 1,1 mld (+22% r/r). W I kw. 2025 r. – o 12% r/r do 272 mln przesyłek.

„Grupa InPost spodziewa się, że jej przychody wzrosną rok do roku w przedziale 30-40%, a skorygowany zysk EBITDA w przedziale 20-25%, choć marża skorygowanego zysku EBITDA Grupy będzie nieco niższa rok do roku. Wynika to ze stabilizacji rentowności w Polsce na poziomie ok. 45%, poprawy rentowności w segmencie Eurozone oraz zwiększenia udziału rynku brytyjskiego po konsolidacji Yodel” – czytamy dalej.

W I kw. 2025 r. skorygowana EBITDA Grupy wzrosła o 23,7% r/r do 940,2 mln zł. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła 31,9% (+52 pb r/r).

„Firma planuje rozbudowę sieci urządzeń Paczkomat o ponad 14 000 APM na wszystkich rynkach, co obejmuje około 3 000 w Polsce, 4 000 w Benefralux, 4 500 w Wielkiej Brytanii, 2 000 na Półwyspie Iberyjskim oraz około 1 000 we Włoszech” – zapowiedziano także w komunikacie.

Grupa InPost na koniec I kwartału 2025 roku dysponowała ponad 83 000 punktami out-of-home, w tym 50 000 urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach.

„Capex ma wynieść około 1,8 mld zł, z czego około 60% zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci” – napisano dalej.

Nakłady inwestycyjne w I kw. 2025 r. wyniosły 340,6 mln zł, z czego niemal 70% przeznaczono na rozwój sieci.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

