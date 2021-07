InPost w porozumieniu z Otto Group pomyślnie sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie „poza domem”, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro. Tym samym InPost stanie się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce, podkreśliła spółka.

InPost wskazuje, że transakcja pozwoli mu na znaczące rozszerzenie rynku i przyspieszenie międzynarodowej strategii rozwoju, wejście na atrakcyjne rynki Francji, krajów Beneluksu i na Półwyspu Iberyjskiego, a także na wzrost EBITDA o ok. 100-150 mln euro w średnim okresie.

„Zakończyliśmy strategicznie ważne przejęcie, a rozległa sieć Mondial Relay na jednym z największych rynków e-commerce w Europie pozwoli InPost na przyspieszenie realizacji strategii ekspansji międzynarodowej. Wraz z Mondial Relay stajemy się wiodącym w Europie rozwiązaniem dostaw ‚poza domem’ dla e-commerce. Możemy przy tym wykorzystać wiele synergii, aby jeszcze szybciej rosnąć i tworzyć wartość dla naszych interesariuszy. Witamy naszych kolegów z Mondial Relay w zespole InPost i cieszymy się, że możemy rozpocząć naszą wspólną podróż. Wspólnie zwiększymy popyt i na nowo zdefiniujemy dostawy ostatniej mili dla konsumentów” – powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost i Mondial Relay łącznie dostarczyły w 2020 roku ponad 440 mln przesyłek, wspieranych przez sieć około 28 000 lokalizacji w punktach APM i PUDO. Mondial Relay, z rozbudowaną siecią punktów PUDO i szerokimi ogólnoeuropejskimi relacjami handlowymi, pozwoli InPostowi przyspieszyć realizację planów ekspansji międzynarodowej. Zapewni również natychmiastową obecność na jednym z największych i najatrakcyjniejszych rynków e-commerce w Europie z silnym fundamentem przyspieszonego wzrostu, skalowaną siecią logistyczną Mondial Relay, szerokimi paneuropejskimi relacjami handlowymi i silnym uznaniem konsumentów – co zapewni mocne podstawy dla dalszego rozwoju, podsumowano w materiale.

Na początku kwietnia InPost informował, że zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów Mondial Relay i zapowiadał, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca II kw. 2021 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych. W połowie marca InPost informował, że planuje akwizycję Mondial Relay za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews