Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutował nowy typ instrumentów – ETN, emitowanych przez szwedzką spółkę Virtune AB (Publ), podała giełda.

„Do obrotu zostały wprowadzone pierwsze w Polsce produkty oparte na fizycznie zabezpieczonych aktywach cyfrowych, emitowane przez szwedzką spółkę Virtune AB (Publ). Instrumenty te umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na wybrane kryptowaluty w ramach rynku regulowanego i są notowane w złotych polskich. Virtune Bitcoin Prime ETN (ETNVIRBTCP) – instrument zapewniający ekspozycję na Bitcoina przy opłacie za zarządzanie 0,25% rocznie; Virtune Staked Ethereum ETN (ETNVIRETH) – produkt odzwierciedlający notowania Ethereum

wraz z efektami stakingu ujętymi w codziennej wycenie; Virtune XRP ETN (ETNVIRXRP) – instrument umożliwiający ekspozycję na aktywo XRP; Virtune Staked Solana ETN (ETNVIRSOL) – produkt zapewniający ekspozycję na Solanę, uwzględniający dodatkowy zwrot na poziomie 3% rocznie wynikający z mechanizmu stakingu” – czytamy w komunikacie.

Oferta obejmuje cztery ETN (Exchange Traded Notes) odwzorowujące kursy Bitcoina, Ethereum, XRP oraz Solany, w tym dwa produkty uwzględniające mechanizm stakingu. Konstrukcja instrumentów opiera się na fizycznym zabezpieczeniu odpowiadającymi im aktywami cyfrowymi, przechowywanymi w wyodrębnionej infrastrukturze powierniczej Coinbase w środowisku offline. Transparentność zabezpieczeń jest potwierdzana przy wykorzystaniu technologii Chainlink Proof of Reserves, a płynność obrotu na GPW zapewnia Raiffeisen Bank International AG działający jako animator rynku, podano także.

„Debiut produktów Virtune AB to kolejny krok w rozwoju naszej oferty ETF, ETC i ETN. Segment ten dynamicznie rozwija się dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów. Naszym zadaniem jako GPW jest reagowanie na oczekiwania rynku, a umożliwienie inwestorom dostępu do kryptoaktywów poprzez regulowane i nadzorowane instrumenty giełdowe stanowi dla nich realną wartość” – wskazał członek zarządu GPW Michał Kobza, cytowany w komunikacie.

Debiut instrumentów Virtune stanowi rozszerzenie krajowej infrastruktury inwestycyjnej o nową kategorię produktów, integrując aktywa cyfrowe z nadzorowaną strukturą rynku regulowanego. Wprowadzenie spotowych krypto ETN wpisuje się w trend dywersyfikacji dostępnych narzędzi

inwestycyjnych oraz ewolucję krajowego rynku kapitałowego w kierunku produktów opartych na nowych technologiach i jednolitych standardach przejrzystości. Nowe ETN są oferowane za pośrednictwem polskich i międzynarodowych platform maklerskich, umożliwiając inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek kryptowalut w tak samo przejrzysty i ustrukturyzowany sposób, jak w przypadku akcji czy funduszy ETF, wskazano także.

„Wejście na rynek polski było dla Virtune strategicznym priorytetem przez ponad dwa lata. Dzisiejsze wprowadzenie naszych produktów do obrotu to historyczny moment i ważny krok w dalszym rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Po raz pierwszy spotowe krypto ETP są dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Postrzegamy to jako część szerszych zmian zachodzących na polskim rynku finansowym. Wraz ze wzrostem udziału inwestorów detalicznych i rosnącym zainteresowaniem produktami notowanymi na giełdzie wierzymy, że innowacyjne i przejrzyste rozwiązania inwestycyjne mogą odegrać istotną rolę w pogłębianiu zaangażowania rynkowego. Naszym celem jest wspieranie długofalowego rozwoju polskiego rynku kapitałowego – nie tylko poprzez udostępnianie ekspozycji na aktywa cyfrowe, lecz także poprzez wspieranie szerszego uczestnictwa, edukacji oraz innowacji produktowej. Jesteśmy tutaj z myślą o długiej perspektywie” – podkreślił prezes Virtune Christopher Kock.

Virtune jest regulowanym szwedzkim zarządzającym aktywami cyfrowymi i emitentem krypto ETP notowanych na nadzorowanych giełdach Europy. Od debiutu pierwszego produktu w 2023 roku firma dynamicznie rozwija działalność, zarządzając portfelem o wartości około 300 mln USD i oferując 22 instrumenty dostępne m.in. Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext Amsterdam, Euronext Paris oraz na platformie Xetra we Frankfurcie.

Źródło: ISBnews