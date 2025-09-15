Inter Cars podjął decyzję o rozpoczęciu skupu akcji własnych poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 150 tys. akcji, które stanowią nie więcej niż 1,06% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Proponowana cena nabycia wynosi 575 zł za sztukę.

Harmonogram zaproszenia jest następujący:

a. data publikacji zaproszenia: 15 września 2025 r.

b. data rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 16 września 2025 r.

c. data zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 23 września 2025 r.

d. przewidywana data przeniesienia akcji oraz rozliczenia transakcji: 26 września 2025 r.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews