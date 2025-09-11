Inter Cars odnotował 187,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 188,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 285,78 mln zł wobec 276,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 335,66 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 4 873,03 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 345,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 345,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 115,73 mln zł w porównaniu z 9 402,23 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w I półroczu 2025 wzrosły o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024. W 2025 roku Grupa kontynuowała dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej, zarówno w krajach, w których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialną, jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). W spółkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarto 22 nowe filie. Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars SA) do kontrahentów zagranicznych oraz do zależnych, zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 12,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym sprzedaż realizowana przez zależne, zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w I półroczu 2025 roku 5 512 mln zł, co oznacza ponad 14-proc. dynamikę wzrostu” – czytamy w raporcie.

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 39% przychodów całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne), podobnie jak w pierwszym półroczu 2024 r., gdy udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 40%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej, podano także.

Skonsolidowana marża na sprzedaży wynosi 29%. W pierwszym półroczu 2025 wpływ różnic kursowych na zmianę marży wyniósł 0,1 pkt proc., natomiast w analogicznym okresie 2024 roku wpływ różnic kursowych wyniósł -0,2 pkt proc. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 28,9% dla pierwszego półrocza 2025 oraz 29,2% dla pierwszego półrocza 2024 roku.

„Warto podkreślić, że w przypadku Grupy Inter Cars umocnienie złotówki (waluty lokalnej) wywołuje naturalną presję na obniżanie cen, ze względu na spadek cen nabywanych towarów w walucie. Z kolei osłabienie waluty lokalnej daje naturalnie większe możliwości do podnoszenia cen i realizowania wyższych marż na wcześniej zakupionych towarach. Wzmocnienie złotego do euro miało również wpływ na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN z EUR. Zdaniem zarządu obniżenie rentowności brutto ma charakter przejściowy” – podkreślono.

„Zarząd koncentruje się na poprawie marży operacyjnej (m.in. poprzez optymalizacje procesów oraz ciągłej ocenie inicjowanych i prowadzonych projektów) oraz generowaniu dodatnich przepływów pieniężnych” – zadeklarowano także.

Wzrost wartości magazynu w porównaniu do wartości magazynu na koniec 2024 r. o 549 mln zł wynikał ze strategii zakupowej mającej na celu zapewnienie dostępności towarów zarówno od dostawców europejskich, jak i azjatyckich oraz zatowarowanie nowych magazynów w Zakroczymiu i Braszowie. Należy zauważyć, że wskaźnik rotacji zapasów pozostał na tym samym poziomie na koniec pierwszego półrocza 2025 roku i wynosi 133 dni (133 dni na koniec pierwszego półrocza 2024), wyjaśniła spółka.

„Grupa konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży na prawie wszystkich rynkach geograficznych, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. W I półroczu 2025 roku najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach: Serbia, Grecja, Bośnia, Słowenia, Mołdawia i Rumunia” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 193,65 mln zł wobec 125,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews