Inter Cars odnotował 237,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 207,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 328,69 mln zł wobec 297,52 mln zł zysku rok wcześniej.

„Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów w trzecim kwartale 2025 roku wyniosła 30,6%, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosła 29,8%” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 411,42 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 4 915,53 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 9 miesięcy 2025 roku Grupa odnotowała 8,4% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. W samym trzecim kwartale 2025 roku dynamika sprzedaży wyniosła natomiast 10,1% w porównaniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 582,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 552,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15 527,15 mln zł w porównaniu z 14 317,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 054,99 mln zł wobec 945,96 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów za 3 kwartały 2025 roku wyniosła 29,6%, natomiast w porównywalnym okresie roku ubiegłego wyniosła 29,3%, podano również.

Grupa kontynuuje inwestycję rozbudowy centrum logistycznego w Zakroczymiu, inwestując w nowoczesny, zautomatyzowany system magazynowania i pobierania Skypod, który znacząco usprawnia procesy logistyczne. Łączna wartość tego projektu szacowana jest na 235 mln zł, z czego w trzech kwartałach 2025 roku wydano 92 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2026 roku. Równolegle spółka ILS Balkan w 2024 roku rozpoczęła inwestycję w nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn w Braszowie (Rumunia). Projekt ten ma wartość ok. 250 mln zł, wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 413,78 mln zł wobec 281,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews