Inter Cars miał ok. 800 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępnie szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej spółki wyniosły w 2025 roku 21 216 mln zł i są wyższe o prawie 9% od przychodów roku 2024, natomiast szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej spółki za rok 2025 wyniósł około 800 mln zł i był o ok. 11% wyższy od zysku netto odnotowanego w roku 2024. Wstępnie szacowana skonsolidowana EBITDA za rok 2025 wyniosła 1424 mln zł i jest wyższa o około 12% od osiągniętej w roku poprzednim” – czytamy w komunikacie.



Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto za sam IV kwartał 2025 r. wyniósł około 220 mln zł i jest wyższy o ok. 30% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2024, podano także.



Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy na dzień 31 grudnia, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 2,22 i jest wyższy o około 2% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2024.



Z kolei szacowany poziom zapasów w Grupie na koniec 2025 r. wyniósł około 5 334 mln zł i jest wyższy o ok. 6,9% w stosunku do stanu na koniec 2024 r., podano również.

„W ocenie zarządu spółki najbardziej istotnymi czynnikami, które wpłynęły na zysk netto w całym 2025 roku, były: presja na marże spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro oraz presją rynkową występującą w niektórych krajach; wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej. Jednocześnie, zdaniem zarządu, istotnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, była wyższa dynamika sprzedaży Inter Cars na tle branży” – podkreślono w raporcie.



Równocześnie zarząd zwraca uwagę, że informacje na temat ostatecznych wyników zostaną przekazane 28 kwietnia 2026 roku.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r.

