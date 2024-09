Inter Cars odnotowało 188,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 154,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 276,63 mln zł wobec 229,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 873,03 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 4 556,18 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2024 r. spółka miała 345,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 356,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 402,23 mln zł w porównaniu z 8 744,85 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w I półroczu 2024 wzrosły o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023. W 2024 roku Grupa kontynuowała dalsze umacnianie ekspansji zagranicznej, zarówno w krajach, w których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialna jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). W spółkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarto 26 nowych filii. Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) oraz do zależnych, zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 7,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym sprzedaż realizowana przez zależne, zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w I półroczu 2024 roku 4 817 mln zł, co oznacza ponad 8,5-proc. dynamikę wzrostu” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowana marża na sprzedaży wynosi 29%. W pierwszym półroczu 2024 wpływ różnic kursowych na zmianę marży wyniósł -0,2 pkt proc., natomiast w analogicznym okresie 2023 roku wpływ różnic kursowych wyniósł -0,6 pkt proc.. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 28,6% dla pierwszego półrocza 2024 oraz 29,8% dla pierwszego półrocza 2023 roku, podano także.

„Warto podkreślić, że w przypadku Grupy Inter Cars umocnienie złotówki (waluty lokalnej) wywołuje naturalną presję na obniżanie cen, ze względu na spadek cen nabywanych towarów w walucie. Z kolei osłabienie waluty lokalnej daje naturalnie większe możliwości do podnoszenia cen i realizowania wyższych marż na wcześniej zakupionych towarach. Wzmocnienie złotego do euro miało również wpływ na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN z EUR. Zdaniem zarządu bniżenie rentowności brutto ma charakter przejściowy. Inter Cars realizuje niezmiennie politykę długoterminowej współpracy z warsztatami samochodowymi. Kompleksowość jaką dostarcza swoim partnerom, skala działalności z dostawcami wpłynie na korzystne warunki zakupu dla klientów oraz wzrost rentowności dla akcjonariuszy” – czytamy dalej.

Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2024 roku wyniosła 1 205 166 tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) i jest niższa o 88 724 tys. zł od EBITDA z analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 1,73 na dzień 30 czerwca 2024 roku (analogicznie 1,68 w roku 2023), podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 125,56 mln zł wobec 130,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 18,03 mld zł w 2023 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews