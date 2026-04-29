Inter Cars zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 20,12 mln zł z zysku netto za 2025 roku na dywidendę, tj. wypłatę 1,42 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 441,59 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy ma być 10 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 24 czerwca br. Inter Cars wypłacił również 1,42 zł na akcję dywidendy z zysku za 2024 r.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 21,22 mld zł w 2025 r.

