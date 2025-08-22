Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła się na wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji Internet Union z siedzibą we Wrocławiu – z dniem 5 września br., podała Komisja.

Internet Union to spólka założona w 2003 r.; została niedawno przejęta przez Grupę FixMap. Spółka oferuje zintegrowane usługi telekomunikacyjne. Od 2012 roku notowana jest na NewConnect. W 2024 roku przychody spółki wzrosły o 15,2% r/r do ponad 20 mln zł.

Źródło: ISBnews