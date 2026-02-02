Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL), czyli specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji notowanych na Catalyst, poinformował o zamknięciu oferty akcji serii F z redukcją na poziomie 7,31%. Tym samym pierwsza publiczna oferta akcji (IPO) zakończyła się pełnym sukcesem, a spółka pozyskała od inwestorów kapitał w kwocie niemalże 3 mln zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów leasingowych. Wpływy z emisji pozwolą IFL na skokowy wzrost skali prowadzonej działalności.

W ramach publicznej emisji zaoferowanych zostało w sumie 2.222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,35 zł za akcję. Ze względu na duże zainteresowanie ofertą, szczególnie widoczne na koniec trwania zapisów, zdecydowano o symbolicznym wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów i płatności za akcje o jeden dodatkowy dzień, tj. do 30 stycznia 2026 r. Umożliwiło to inwestorom finalizację rozpoczętych formalności związanych ze złożeniem zapisów, przekładając się ostatecznie na zapisy na o wartości 3,2 mln zł. Przydział i zakończenie oferty nastąpiło 2 lutego 2026 r. Podmiotem pośredniczącym w publicznej ofercie akcji IFL był Dom Maklerski BDM.

Celem Zarządu IFL jest wprowadzenie m.in. akcji serii F, będących przedmiotem zakończonej właśnie oferty publicznej, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i rozpoczęcie notowań w możliwie najkrótszym terminie.

„Sukces naszej pierwszej publicznej oferty akcji to przede wszystkim duża satysfakcja i potwierdzenie, że podążamy we właściwym kierunku. Dziękujemy inwestorom za zaufanie, którym nas obdarzyli i głęboko wierzymy, że inwestycja w Internetowy Fundusz Leasingowy okaże się w pełni udana, a przyszły wzrost skali biznesu IFL będzie bezpośrednią korzyścią także dla naszych nowych akcjonariuszy. Pozyskana w emisji kwota blisko 3 mln zł pozwoli nam na wypełnienie celu emisyjnego, czyli zakupu pojazdów leasingowych, co w efekcie przełoży się na skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Po zakończeniu oferty, naszym celem jest obecnie debiut na rynku NewConnect w możliwie najkrótszym czasie” – podsumowuje IPO Paweł Bator, Prezes Zarządu IFL.

