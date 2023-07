Intersport Polska odnotował 12,8 mln zł jednostkowej straty netto w roku obrotowym 2022/2023 r. (zakończonym 31 marca 2023 r.) wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 12,31 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 5,71 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 239,46 mln zł w 2022/2023 r. wobec 231,77 mln zł rok wcześniej.

„Przychody roku obrotowego 2022/2023 netto ze sprzedaży wyniosły 239 458 tys. zł i były o 3,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2021/2022. Taka dynamika wzrostu sprzedaży wynika przede wszystkim ze znacznego wyhamowania potrzeb zakupowych sprzętu i odzieży sportowej, która w ubiegłym roku była bardzo wysoka ze względu na COVID-19 i czasową zmianę zachowań w sferze aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego. Nie bez znaczenia był również fakt, że od pandemii wyposażenie „sportowe” (sprzęt i odzież) można było kupić w sklepach, które do tego roku nie posiadały w swojej ofercie produktów tej kategorii (szczególnie sklepy z branży fashion, RTV i AGD i nawet spożywcze)” – napisał prezes Marcin Kaczmarczyk w liście do akcjonariuszy.

„Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach: Sklepy stacjonarne – przychody netto ze sprzedaży wyniosły 143 700 tys. zł i były o 7,9%% wyższe w stosunku do analogicznego okresu; w kanale e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 24.200 tys. zł i były o 2,5% wyższe w stosunku do analogicznego okresu” – dodał prezes.

W roku obrotowym 2022/2023 spółka otworzyła: CH Westfield Mokotów (data otwarcia 18.05.2022), wielkość salonu: 1 360 m2, salon przejęty po Go Sport, CH Atrium Promenada (data otwarcia: 16.12.2022), wielkość salonu: 1.600 m2, salon przejęty po Go Sport. Spółka zmodernizowała też CH Posnania Poznań (data otwarcia w nowej lokalizacji: 2.08.2022), wielkość salonu starego: 870 m2, nowego: 757 m2; otwarcie w standardzie Intersport 1,5 Light.

„Spółka cały czas podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, poziom kosztów działalności operacyjnej w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2023 r. jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o około 21,7%. Spowodowane jest to głównie większą ilością sklepów, wyższymi kosztami prowadzenia działalności (wyższe koszty mediów, wynagrodzeń, usług, itp.)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews