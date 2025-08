Intersport Polska odnotował 49,96 mln zł straty netto w roku obrotowym 2024/2025 r. (1 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2025 r.) wobec 39,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 39,54 mln zł wobec 45,25 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 9,26 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,22 mln zł w 2025 r. wobec 189,08 mln zł rok wcześniej.

„Niestabilna sytuacja geopolityczna, utrzymująca się wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie oraz osłabiony sentyment konsumencki wpłynęły na decyzje zakupowe klientów. Jednocześnie mierzyliśmy się z presją kosztową, m.in. w wyniku kolejnego wzrostu płacy minimalnej. Dodatkowym wyzwaniem był nietypowy, krótki i bezśnieżny sezon zimowy, który ograniczył popyt na jedną z historycznie istotnych kategorii produktów. W tych warunkach zakończyliśmy rok obrotowy z przychodami ze sprzedaży netto na poziomie 185 220 tys. zł, co oznacza niewielki spadek o 2% względem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych: 106 704 tys. zł (spadek o 16,4%) – efekt świadomego zamknięcia nierentownych placówek w ramach strategii optymalizacji. Sprzedaż e-commerce: 36 371 tys. zł, co oznacza wzrost o 15,7% rok do roku – potwierdzenie rosnącego znaczenia kanału online i skuteczności inwestycji” – napisał prezes Aivars Bunde w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„Trwa reorganizacja struktury zarządzania, mająca na celu zwiększenie efektywności, szybkości działania oraz koncentrację na wynikach. Prace będą kontynuowane w roku 2025/2026 […]. Rok 2024/2025 to czas intensywnych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności i konkurencyjności: zamknęliśmy 7 nierentownych sklepów, otworzyliśmy 2 nowe w perspektywicznych lokalizacjach (Warszawa, Poznań); remodeling sieci i przygotowania do kolejnych otwarć; znacząca redukcja kosztów stałych – dzięki renegocjacjom i lepszej kontroli kosztów; nowy system motywacyjny i powołanie zespołu ds. szkoleń; koncentracja na kategoriach o niskiej sezonowości: bieganie, trening, outdoor, piłka nożna; ponad 100 000 zarejestrowanych klientów w nowym programie lojalnościowym; usprawniona obsługa klienta i wzrost satysfakcji – potwierdzone dwucyfrowym wzrostem sprzedaży online. Intersport Polska SA ma wszelkie warunki, by w nadchodzących latach rozwijać się dynamicznie i zrównoważenie” – dodał.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews