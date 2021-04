Intersport Polska miał 156,32 mln zł łącznych przychodów netto, 15,28 zł straty EBITDA oraz 17,25 mln zł straty netto w roku obrotowy 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

„W roku obrotowym 2020/2021 tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 156 321 tys. zł i były niższe o 25,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 208 700 tys. zł). […] Spółka wypracowała stratę EBITDA na poziomie -15 287 tys. zł (w analogicznym okresie było: 192 tys. zł) i odnotowała stratę netto w wysokości -17 245 tys. zł (była: strata netto w wysokości -6 175 tys. zł)” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na przychody i wyniki finansowe spółki w roku 2020/2021 była trwająca pandemia koronowirusa COVID-19, w efekcie której: ogłoszone w Polsce 4 lockdowny gospodarki skutkowały czasowym zamknięciem wszystkich sklepów stacjonarnych spółki z wyjątkiem sklepu w Zakopanem. Wszystkie 4 lockdowny swoim zakresem obejmowały łącznie okres blisko 4 miesięcy; doszło do znaczącego spadku liczby wejść klientów do sklepów Intersport, w okresach kiedy były one otwarte; wprowadzono dodatkowe ograniczenia w uprawianiu rekreacji ruchowej m.in. ograniczono możliwość uprawiania narciarstwa, ograniczono korzystanie z wyciągów i bazy noclegowej, zamknięto baseny, kluby fitness, zaś w szkołach i na uczelniach wyższych wprowadzono naukę zdalną, która znacząco ograniczyła zajęcia z wychowania fizycznego.

Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2020/2021 planowana jest na 23 lipca 2021 r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews