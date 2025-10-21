Intersport osiągnął łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 41,22 mln zł w w II kw. r.obr. 2025/2026 r. (1 lipca 2025 r. – 30 września 2025 r.), czyli o 15,4% niższe r/r, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Narastająco, w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2025 r. spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 82,34 mln zł, czyli o 12,4% niższe r/r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews