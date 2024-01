Intersport miał 46,14 mln zł łącznych przychodów ze sprzedaży w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023 r.), co oznaczało spadek o 25,8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. W kanale internetowym sprzedaż wyniosła w tym okresie 8 066 tys. zł co oznacza wzrost na poziomie 12,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (7 187 tys. zł).

„Narastająco, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. spółka osiągnęła w obu kanałach detalicznych przychody na poziomie 117 489 tys. zł czyli o 3,9% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 122 248 tys. zł). Spółka odnotowała wzrost sprzedaży w kanale internetowym, w okresie od kwietnia do grudnia roku obrotowego 2023/2024 sprzedaż wyniosła 23 226 tys. zł co oznacza wzrost na poziomie 45,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (było: 16 001 tys. zł). Łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 141 447 tys. zł, czyli były o 21% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 179.073 tys. zł)” – czytamy w komunikacie.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews