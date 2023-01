Intersport Polska miał według wstępnych szacunków 62,93 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w III kwartale roku obrotowego 2022/2023 tj. od 1 października do 31 grudnia 2022 r., podała spółka.

„W okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. spółka wypracowała rok do roku:

a) sprzedaż realizowaną za pośrednictwem sklepów i kanału internetowego. Obrót 45 746 tys. zł, marża 21 322 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 41 519 tys. zł, marża 19 955 tys. zł), obrót wzrósł o 10,2%, masa marży wzrosła o 6,8%.

b) w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obrót 35 709 tys. zł, marża 17 251 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 34 805 tys. zł, marża 17 230 tys. zł), obrót wzrósł o 2,6%, masa marży wzrosła o 0,1%.

c) sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego (e-commerce). Obrót 7 169 tys. zł, marża 2 709 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 6 010 tys. zł, marża 2 417 tys. zł ), obrót wzrósł o 19,3%, masa marży wzrosła o 12,1%” – czytamy w komunikacie.

Narastająco, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 179,82 mln zł, czyli o 5,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu, podano także.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews