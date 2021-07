Intersport Polska odnotował 26,41 mln zł straty netto w roku obrotowym 2020/2021 (trwającym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 26,54 mln zł wobec 5,75 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,32 mln zł w 2020/2021 wobec 208,7 mln zł rok wcześniej.

„Spółka […] wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 156 321 tys. zł, czyli o 25,1% niższe wobec 208 700 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku). W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 r., spółka

zanotowała stratę brutto w wysokości 27 112 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6 666 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -26 544 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie -20 052 tys. zł” – czytamy w raporcie.

„Przychody roku obrotowego 2020/2021 netto ze sprzedaży wyniosły 156 320 tys. zł i były o 25,1% niższe w stosunku do analogicznego

okresu roku 2019/2020, głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem w Polsce pandemii koronawirusa COVID-19, a tym samym zamknięciem sklepów co skutkowało całkowitym brakiem sprzedaży w kanale offline sumarycznie przez okres 3 miesięcy (74 dni robocze mniej niż w poprzednim roku). Spółka osiągnęła wyniki w poszczególnych kanałach: sklepy stacjonarne – netto ze sprzedaży wyniosły 83 980 tys. zł i były o 43,3 % niższe w stosunku do analogicznego okresu; W kanale e-commerce netto ze sprzedaży wyniosły 19 720tys. zł i były o 63,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu. W kanale hurtowym netto ze sprzedaży wyniosły 52 620 tys. zł i były o 11,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu” – napisał prezes Marek Kaczmarek w liście załączonym do raportu.

Według stanu na dzień publikacji sprawozdania tj. 21 lipca br. spółka prowadzi działalność handlową w 35 sklepach własnych Intersport o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 30 982 m2.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews