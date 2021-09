Introl odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Zysk netto [ogółem] Grupy Introl w I półroczu 2021 r. ukształtował się na poziomie 345 tys. zł, co oznacza zmianę o minus 6 162 tys. zł r/r. Niższe wyniki to konsekwencja wzrostu podatku dochodowego o 8 631 tys. zł, do poziomu 10 053 tys. zł, w szczególności w wyniku odwrócenia aktywa na podatek odroczony rozpoznanego na stracie podatkowej w spółce Introl S.A. w wyniku zmiany oceny możliwości jej wykorzystania w przyszłości” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 12,37 mln zł wobec 10,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 19,15 mln zł wobec 17,01 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,46 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 201,4 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w I półroczu 2021 r. odnotowały m.in. spółki: Limatherm S.A. (o 17 356 tys. zł), RAControls Sp. z o.o. (o 8 581 tys. zł), Introl Pro-ZAP Sp. z o.o. (o 8 194 tys. zł), Limatherm Sensor Sp. z o.o. (o 1 657 tys. zł) oraz PWP Inżynieria Sp. z o.o. (o 1 389 tys. zł). Spadek sprzedaży poza grupę r/r w I półroczu 2021 r. zanotowały m.in. Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (o 8 037 tys. zł), Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp. K. (o 2 587 tys. zł), I4Tech Sp. z o.o. (o 2 530 tys. zł), IB Systems Sp. z o.o. (o 2 434 tys. zł) oraz PWP Katowice Sp. z o.o. (o 2 116 tys. zł)” – wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 8,22 mln zł wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Introl sięgnęły 458 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews