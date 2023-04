Introl odnotował 22,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 16,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,25 mln zł wobec 34,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 57,62 mln zł wobec 48,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 597,28 mln zł w 2022 r. wobec 484,73 mln zł rok wcześniej.

„Nasza odlewnia aluminium, lokująca wyroby na rynku automatyki i motoryzacyjnym, staje się jednym z najnowocześniejszych takich zakładów na terenie Europy. Dokonaliśmy kolejnych znaczących inwestycji w park maszynowy i przygotowujemy się do znacznego wzrostu produkcji w najbliższych latach. Zerwanie światowych łańcuchów dostaw napędza wzrost popytu w naszym regionie. W 2022 r. rozpoczęliśmy również budowę nowej hali montażowej, która docelowo pozwoli zwiększyć moce produkcyjne jednej z naszych spółek, tj. Introl Pro – ZAP Sp. z o.o. oraz poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy. Halę oddaliśmy do użytku w styczniu 2023 roku” – napisał prezes Józef Bodziony w liście dołączonym do raportu.

„Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach chcemy pozostawać liderem na rynku polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Odchodzenie od węgla i całkowita przebudowa rynku energetycznego w Polsce daje nam perspektywę dużych i wieloletnich wzrostów ilości realizowanych projektów kogeneracyjnych. Kolejny rok z rzędu wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z perspektywy rozwijającej się unijnej polityki klimatycznej” – dodał prezes.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews