Introl odnotował 3,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,26 mln zł wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,64 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 112,86 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2022 r. Grupa Introl zanotowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w I kwartale 2022 r. 118 644 tys. zł i były o 5 787 tys. zł, tj. o 5,1 % wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. […] Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w I kwartale 2022 r. zwiększył się r/r o 1,6%, tj. o kwotę 352 tys. zł. Wzrost ten wynikał ze wzrostu wartości sprzedaży, częściowo skompensowanej osiągnięciem niższej średniej marży brutto wyrażonej w %. […] W stosunku do roku ubiegłego koszty sprzedaży wzrosły o 1 352 tys. zł (tj. o 17,2%), natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły się o 1 247 tys. zł (tj. o. 18,3%). Wzrost kosztów dotyczy głównie kosztów spółek RAControls Sp. z o.o. oraz Limatherm S.A., które to spółki odnotowały największy wzrost sprzedaży w analizowanym okresie. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości wyniosło 56 tys. zł (w roku ubiegłym było to 228 tys. zł); dotyczyło utworzonych odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 36 tys. zł r/r do 2 881 tys. zł) i pozostałych kosztów (spadek o 174 tys. zł r/r do 1 329 tys. zł), per saldo pozytywny wpływ na wynik na poziomie 210 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego, największy wpływ miały: zmiana poziomu rezerw na świadczenia pracownicze i pozostałe (pozytywny wpływ o 570 tys. zł) oraz zmiana poziomu odpisów na zapasy (negatywny wpływ o 386 tys. zł). W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zmniejszyły się w I kwartale 2022 r. odpowiednio o 2 209 tys. zł (tj. 26,1%) r/r i 2 042 tys. zł (tj. 17,2%). Wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA pogorszyły się porównując I kwartał 2022 r. z I kwartałem 2021 r. (EBIT z 7,5% do 5,3%, EBITDA z 10,5% do 8,3%)” – czytamy w raporcie.

Wynik na przychodach i kosztach finansowych był gorszy w I kwartale 2022 r., porównując r/r (minus 893 tys. zł, spadek o 394 tys. zł). Na wynik składały się m.in. koszty odsetek netto (1 000 tys. zł, wyższe o 323 tys. zł głównie z powodu wyższych odsetek bankowych), zyski z tyt. różnic kursowych (346 tys. zł, wzrost o 107 tys. zł), aktualizacja wartości inwestycji (-68 tys. zł, spadek o 111 tys. zł). Zysk netto ogółem Grupy Introl w I kwartale 2022 r. ukształtował się na poziomie 3 646 tys. zł, co oznacza jego spadek o 2 756 tys. zł r/r.

Na 31 marca 2022 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl 335 700 akcji spółki Mostostal Zabrze. Zmniejszyła ona wynik netto w I kwartale 2022 r. o kwotę 56 tys. zł, w porównywalnym okresie 2021r. było to zwiększenie wyniku netto o 34 tys. zł, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 4,37 mln zł wobec 7,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews