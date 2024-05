Introl odnotowało 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,56 mln zł wobec 9,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 13,34 mln zł wobec 14,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 155,65 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2024 r. Grupa Introl zanotowała dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I kwartale 2024 r. były o 7 765 tys. zł niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2023 r. Wzrost sprzedaży poza Grupę r/r w I kwartale 2024 r. odnotowały m.in. spółki: Introl Pro – ZAP Sp. z o.o. (o 10 097 tys. zł), Introl Automatyka Sp. z o.o. (o 2 939 tys. zł) oraz Limatherm S.A. (o 2 381 tys. zł). Spadek sprzedaży poza Grupę r/r w I kwartale 2024 r. zanotowały m.in. spółki: RAControls Sp. z o.o. (o 11 378 tys. zł), Introl – Energomontaż Sp. z o.o. (o 9 724 tys. zł) oraz I4TECH Sp. z o.o. (o 2 200 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Introl w I kwartale 2024 r. zmniejszył się r/r o 1 194 tys. zł (czyli o -4%). Spadek ten wynikał ze spadku wartości sprzedaży, częściowo skompensowanego osiągnięciem wyższej średniej marży brutto wyrażonej w %” – czytamy w raporcie.

W stosunku do roku ubiegłego koszty sprzedaży wzrosły o 716 tys. zł (tj. o 8,0%), natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły o 1 771 tys. zł (tj. o. 19,8%). Wzrost kosztów dotyczy m.in. spółek Limatherm S.A., Introl Pro – ZAP Sp. z o.o., Introl S.A. oraz RAControls Sp. z o.o. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości wyniosło 104 tys. zł (w roku ubiegłym była to strata na kwotę 1 868 tys. zł); dotyczyło zmian w zakresie utworzonych odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 589 tys. zł r/r do 1 440 tys. zł) i pozostałych kosztów (wzrost o 249 tys. zł r/r do 872 tys. zł), per saldo pozytywny wpływ na wynik na poziomie 340 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego, największy wpływ miały: zmiana poziomu odpisów na zapasy (pozytywny wpływ zmiany o 345 tys. zł), wzrost poziomu otrzymanych dotacji (pozytywny wpływ zmiany o 246 tys. zł), częściowo skompensowane m.in. przez wyższe otrzymane kary umowne (negatywny wpływ zmiany o 115 tys. zł), podano także.

„W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA zmniejszyły się w I kwartale 2024 r. odpowiednio o 1 368 tys. zł (tj. -13,8%) r/r i 727 tys. zł (tj. -5,2%). Wskaźniki rentowności EBIT pogorszył się porównując I kwartał 2024 r. z I kwartałem 2023 r. natomiast EBITDA pozostała bez zmian (EBIT z 6,4% do 5,8%, EBITDA z 9% do 9%). Wynik na przychodach i kosztach finansowych był gorszy w I kwartale 2024 r., (minus 1 921 tys. zł, wzrost kosztów netto o 146 tys. zł). Na wynik składały się m.in. koszty odsetek netto (1 850 tys. zł, wyższe o 440 tys. zł), zyski z tyt. różnic kursowych (46 tys. zł, wzrost o 156 tys. zł), koszty prowizji od kredytów, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (133 tys. zł, spadek o 16 tys. zł), zysk na kontraktach forward zakończonych przed terminem (193 tys. zł). Zysk netto Grupy Introl w I kwartale 2024 r. ukształtował się na poziomie 4 212 tys. zł, co oznacza jego spadek o 1 539 tys. zł r/r” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 6,34 mln zł wobec 7,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. W 2023 r. odnotował 687 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews