INVL Private Equity Fund II pozyskał 410 mln euro, przekraczając zarówno początkowy cel na poziomie 250 mln euro, jak i górny limit w wysokości 400 mln euro, podał Fundusz. Oczekuje na zainteresowanie firm m.in w Polsce, gdzie chce nabywać większościowe lub znaczące udziały mniejszościowe, mierząc w optymalne pakiety rzędu 35 mln euro.

„Inwestowaliśmy i nadal będziemy inwestowali w nasz region. Sukces w pozyskiwaniu kapitału to świetna wiadomość dla dojrzałych firm z krajów bałtyckich, Polski i całego regionu, które poszukują nowego kapitału lub płynności. Obecne otoczenie sprzyja tym, którzy są przygotowani do przejęcia silnych, rozwijających się biznesów, i zamierzamy to wykorzystać jak najlepiej z korzyścią dla naszych inwestorów” – powiedział CEO Invalda INVL Group – do której należy podmiot zarządzający funduszem – Darius Šulnis, cytowany w komunikacie.

„Od czasu pierwszego zamknięcia ogłosiliśmy podpisanie umów dotyczących inwestycji w Eesti Keskkonnateenused, największą estońską grupę zajmującą się gospodarką odpadami, oraz Polmed, jednego z wiodących prywatnych, wieloprofilowych świadczeniodawców na rynku usług medycznych w Polsce. Spodziewamy się, że obie transakcje zostaną sfinalizowane w tym roku” – dodała partner zarządzająca funduszu Deimant Korsakait.

Fundusz pozyskał zróżnicowaną bazę inwestorów, która obejmuje inwestorów instytucjonalnych, grono przedsiębiorców i family office z krajów bałtyckich. Otrzymał silne wsparcie ze strony inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, funduszy emerytalnych zarządzanych przez grupy SEB, Luminor, Artea, a także IPAS INVL Asset Management na Łotwie, jak również towarzystwa ubezpieczeń na życie UAB Artea Life Insurance. Inwestorzy z kwotą zaangażowania poniżej 10 mln euro mieli możliwość inwestowania za pośrednictwem funduszu zasilającego INVL Private Equity Capital Fund II. Jego ostateczna wielkość osiągnęła 166 mln euro, podano także.

„Od czasu uruchomienia naszego pierwszego funduszu w 2019 r. nie tylko ponad dwukrotnie zwiększyliśmy jego wartość, ale także znacznie rozbudowaliśmy nasz zespół. Obecnie zespół zarządzający funduszami działa nie tylko na Litwie i Łotwie, ale także wkroczył do Polski wraz z powołaniem szefa biura w Warszawie. Z pełną parą, koncentracją oraz niecierpliwością czekamy na zainteresowanie firm głównie w krajach bałtyckich, Polsce, Rumunii i całej UE, które dążą do wykorzystania możliwości rozwoju. Jesteśmy zainteresowani nabyciem większościowych lub znaczących udziałów mniejszościowych, inwestując kapitał o wartości od 10 do 60 mln euro, mierząc w optymalne pakiety rzędu 35 mln euro” – powiedziała także Korsakait.

W celu wzmocnienia obecności w Polsce do zespołu w charakterze szefa polskiego biura dołączył Sylwester Urbanek, przypomniano.

INVL Private Equity Fund II inwestuje niezależnie od sektora i ma na celu zbudowanie zdywersyfikowanego portfelu poprzez inwestycje w spółki, które mają potencjał, aby stać się regionalnymi liderami w swoich branżach. Fundusz jest zarządzany przez INVL Asset Management, bałtycką spółkę zarządzającą aktywami alternatywnymi, która jest częścią działającej od ponad 30-lat Invalda INVL Group.

