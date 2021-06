Indeks WIG koryguje się poniżej historycznego szczytu. Widać wyczekiwanie na impuls wzrostowy i ustanowienie nowego szczytu, do którego niewiele brakuje. Na razie atmosfera jest senna, a nastrój pogarszają ceny miedzi, które nie odbiły po spadkach z zeszłego tygodnia.

WIG20 od końca maja konsoliduje się w przedziale 2226 – 2268 punktów. Wyjście w górę może być już wystarczającym impulsem do pobicia historycznego szczytu na WIG. Zachowanie inwestorów na GPW przemawia za kontynuacją trendu wzrostowego. Szczególnie istotny jest brak euforycznych nastrojów i skrajnej akceptacji ryzyka. Zupełnie nie obserwujemy też masowego napływu kapitału na GPW od nowych inwestorów indywidualnych i do funduszy akcyjnych. O giełdzie nadal nie mówi się w mediach. To jest potencjał do kontynuacji hossy w długim terminie.

Wczoraj WIG ustanowił maksimum obecnego trendu wzrostowego, który trwa od 16 marca ubiegłego roku. Wczorajsze maksimum na poziomie 67406,8 punktów jest oddalone od historycznego szczytu na GPW o dosłownie jeden mocniejszy impuls wzrostowy. Dla przypomnienia 18 stycznia 2018 roku WIG osiągnął poziom 67933,05 punktów, kończąc niespełna 9-letni trend wzrostowy. Poprzedni szczyt na poziomie 67772,9 ustanowiony był w 2007 roku, po 6 latach wzrostów.

Dzisiaj szczególnie warto obserwować akcje KGHM. Miedź, pomimo iż nadal utrzymuje się na wysokich poziomach, krótkoterminowo nie podniosła się po spadku z zeszłego tygodnia. Kurs akcji KGHM zazwyczaj wyprzedza sytuację na rynku miedzi. W ostatnich tygodniach jest inaczej i ceny zachowują się podobnie, czasami o krok za ruchami na rynku miedzi. Na wykresie kluczowym wsparciem jest zakres 191-194 złotych. Jeżeli „byki” myślą o kontynuacji hossy, to ten poziom musi być utrzymany. W przeciwnym razie, kolejnym wsparciem jest dopiero 165 złotych, ale wtedy słabe nastroje udzieliłyby się całej GPW.

Z trzech indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 nie ma dzisiaj wielu spółek z wyjątkowymi wzrostami lub spadkami. Widać wyraźne wyczekiwanie na całym rynku. Wyróżniają się dosłownie dwie spółki: PGSSoft i Mabion.

Dzisiaj zaskoczeniem był spadek niemieckiej produkcji przemysłowej w kwietniu. Całkowita produkcja obejmująca przetwórstwo przemysłowe, energetykę i budownictwo spadła o 1%, podczas gdy ekonomiści prognozowali wzrost o 0,5%. Dodatkowo w dół zrewidowano o 0,3 punkty procentowe odczyt marcowy. Nie jest to jednak informacja, która wstrząsnęła niemieckim DAX-em. Zakres zmian cen niemieckich akcji pozostaje niewielki.

Po ważnych odczytach niemieckiego wskaźnika ZEW i unijnego PKB, nie ma już dzisiaj wielu informacji, które mogą same w sobie zmienić obraz rynku. O godz. 14:30 poznamy bilans handlowy Kanady oraz USA.

Źródło: ISBnews / Łukasz Wardyn, CMC Markets