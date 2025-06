Inwestycje Orlenu w czeską spółkę Unipetrol sięgnęły ok. 121 mld CZK (ponad 20 mld zł) w okresie 20 lat, odkąd stał się jej właścicielem, podał Orlen.

„Unipetrol jest jedną z kluczowych spółek Grupy Orlen. Historia naszego zaangażowania pokazuje, że dzięki konsekwencji i dobrej współpracy z partnerami jesteśmy w stanie realizować nie tylko własne plany biznesowe, ale także zapewnić korzyści dla całej gospodarki Czech i regionu. Przez dwadzieścia lat zainwestowaliśmy w Unipetrol ponad 20 mld zł. Zbudowaliśmy spółkę, która jest nie tylko dobrze przygotowana na wyzwania rynkowe, ale również stanowi gwarancję bezpieczeństwa dostaw paliw. Będziemy konsekwentnie wzmacniać pozycję Unipetrolu i rozwijać nowe obszary działalności” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Od 2005 r., kiedy Orlen przejął Unipetrol, czeska spółka dwukrotnie zwiększyła swoje przychody, które w ubiegłym roku wyniosły 163 mld CZK. W tym czasie Unipetrol zwiększył również wolumen przerabianej ropy o ponad 57% do 6,6 mln ton. Z kolei liczba stacji, na których oferowane jest paliwo pochodzące z tego przerobu, zwiększyła się z 305 do 441. Stacje należące do Orlen Unipetrol działają dziś pod marką Orlen i jest to drugi największy rynek detaliczny koncernu. Obecnie Unipetrol kontroluje prawie 30% rynku sprzedaży paliw na stacjach, w 2005 roku było to 11%, podano także.

„Przez 20 lat swojej działalności w Czechach Grupa Orlen zainwestowała nad Wełtawą ponad 121 mld czeskich koron (CZK). Największym projektem inwestycyjnym była oddana do użytku w Litvinovie w 2021 roku instalacja produkująca nowoczesny, wysokodensyfikowany polietylen, który służy do produkcji m.in. opakowań produktów spożywczych i części samochodowych. Inwestycja kosztowała blisko 10 mld CZK. Orlen Unipetrol jest także znaczącym producentem płynnego węglowodoru dicyklopentadienu (DCPD), który jest wykorzystywany do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, klejów, barwników, opakowań oraz włókien optycznych. Firma pokrywa aż 20% zdolności produkcyjnej DCPD w Europie” – czytamy dalej.

Orlen Unipetrol to także jedna z największych firm w Czechach pod względem obrotów, która zatrudnia ponad 5000 osób. Grupa posiada w Czechach rafinerie w Litvinovie i Kralupach nad Wełtawą oraz zakłady Paramo w Pardubicach, Spolana w Neratovicach, REMAQ w Otrokovicach, centrum badawcze w Brnie, firmy logistyczne Orlen Unipetrol Doprava i Petrotrans oraz firmę inżynieryjno-projektową Orlen Projekt. W ciągu 20 lat Orlen Unipetrol zasilił czeski budżet kwotą ponad 15 mld koron czeskich. Grupa jest również większościowym właścicielem klubu hokejowego HC VERVA Litvinov, który w 2015 roku został mistrzem Czech w hokeju na lodzie, wymieniono.

„Działalność Orlen Unipetrol obejmuje również prowadzenie sieci stacji paliw Orlen w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Posiadając 441 stacji i prawie 30% udziału w rynku sprzedaży paliw w Czechach, jest jego liderem i znaczącym innowatorem. Orlen zainwestował w segment detaliczny w Czechach dziesiątki miliardów koron w modernizację sieci detalicznej. W 2006 r w sieci pojawiły się paliwa premium VERVA, a w 2016 r. koncept gastronomiczny Stop Café. Obecnie jest on dostępny na 358 stacjach paliw. Orlen wprowadził nowe paliwa o działaniu czyszczącym: EFECTA DIESEL i EFECTA 95. W 2020 roku wdrożona została unikalna aplikacja mobilna do płatności i programu lojalnościowego dla klientów” – podał Orlen.

W kolejnych latach sieć Orlen rozszerzyła działalność na rynek słowacki i rynek węgierski. Obecnie obsługuje 97 stacji na Słowacji i 139 stacji na Węgrzech. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się sieci o znacznym potencjale wzrostu na obu rynkach, przypomniano także.

Zgodnie ze strategią Grupy Orlen Unipetrol dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do 2030 roku planuje obniżyć emisje o 25% w porównaniu z 2019 rokiem. Działania te są wspierane przez inwestycje w wysokości 35 mld CZK w dekarbonizację, wyższą efektywność energetyczną, nacisk na odnawialne źródła energii, recykling tworzyw sztucznych, zaawansowane biopaliwa i digitalizację.

4 czerwca 2004 roku został podpisany kontrakt między Orlenem, Krajowym Funduszem Majątku oraz Czeską Agencją Konsolidacyjną dotyczący sprzedaży 63% większościowego pakietu akcji grupy petrochemicznej Unipetrol do Orlenu. Rok później, zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi fuzji, Komisja Europejska wyraziła zgodę na proponowane przejęcie Unipetrolu przez Orlen. Proces zakończył się w 2005 roku. Przez kolejne lata Grupa Orlen Unipetrol skonsolidowała segment rafineryjny, stopniowo nabywając udziały w poszczególnych spółkach rafineryjnych w Czechach i integrując je w jedną firmę, Orlen Unipetrol RPA. Proces integracji zakończył się w 2018 roku.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

