Ipopema Securities odnotowało 0,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,24 mln zł wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,27 mln zł wobec 66,25 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2025 r. skonsolidowane przychody Grupy Ipopema (58 268 mln zł) były o 12% niższe niż rok wcześniej (66.245 tys. zł), głównie za sprawą niższego poziomu przychodów w segmencie zarządzania funduszami (o 19,2%), podczas gdy w segmentach usług maklerskich oraz usług doradczych przychody nieznacznie wzrosły (o odpowiednio 3,2% i 1,5%)” – czytamy w raporcie.

„Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (14 426 tys. zł; 24,8% skonsolidowanych przychodów) były nieco wyższe niż rok wcześniej (13 983 tys. zł), na co wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (4 467 tys. zł wobec 4 050 tys. zł w I kw. 2024 r.). W obszarze obrotu papierami wartościowymi spółka zanotowała co prawda niższy udział rynkowy w obrotach na GPW (1,82% wobec 1,97%), ale jednocześnie zrealizowała wyższy wolumen obrotów niż w I kwartale 2024 r. W połączeniu z wyższymi przychodami z rynków zagranicznych i przy niższych przychodach z obrotu obligacjami przełożyło się to ostatecznie na utrzymanie łącznych przychodów z tytułu obrotu papierami wartościowymi praktycznie na poziomie sprzed roku (8 591 tys. zł wobec 8.582 tys. zł)” – czytamy dalej.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I kw. 2025 r. przychody w wysokości 35,91 mln zł, co oznacza spadek o 19,2% r/r. Niższe przychody Ipopema TFI są w największym stopniu konsekwencją zakończenia w I kw. 2024 r. zarządzania kilkoma funduszami wierzytelności, wskazano w materiale.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w I kw. 2025 r. przychody na poziomie 7,93 mln zł wobec 7,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 0,18 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

Źródło: ISBnews